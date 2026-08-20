България оглави класацията в Европа по заболяване от морбили. Взривът на епидемията е в три области у нас - Враца, Плевен и Ловеч. Специалистите посочват като причина фиктивно ваксиниране или липсата въобще на такова.

Повече от 50 болни от морбили за месец и то предимно деца – това отчитат от Инфекциозната клиника в плевенската болница. Дребната шарка протича много тежко.

Морбили у нас: Защо лекарите призовават да не се пропускат ваксините

Началникът на Клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „ Д-р Георги Странски” проф. д-р Цеца Дойчинова обясни, че е възможно да се развият белодробни усложнения, най-често пневмонии. Имало е и случаи на бронхиолит, което е едно от най-тежките състояния в детската патология, в ранната детска възраст.

"Така че състоянието е тревожно. Всички са високо фибрилни. Обривът е изключително мъчителен. Кашлицата е също изключително мъчителна. Необходимо е да се прилагат

антибиотици", посочи лекарят.



Тревожната информация за епидемия от морбили в плевенска област беше посрещната противоречиво от жителите на града. Местни жители споделят, че се притесняват, ваксинирали са децата си и съветват и други хора да направят същото. Други обаче не се тревожат, защото са имунизирани, както и повечето от децата, които познават.



Оказва се, че общо за страната заболелите са близо 600, което ни поставя на челна позиция в класацията за Европа.

Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова отбеляза, че числото е много голямо и дори изпреварваме Румъния, с която си делим първото или второто място.

Основната причина за този епидемичен взрив на морбили е липсата на ваксинация или фиктивна такава.



Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев беше категоричен , че е "ужасно да пишеш, че детето е ваксинирано, а да не е поставена инжекцията". Той отбеляза, че е предупредил неваксинирани хора, както и такива, които не са поставили ваксина на децата си - ако са били в контакт с болен, имат 72 часа, за да се ваксинират.

Ангел Кунчев предлага лекари, отчели ваксинация на деца, без реално да са я извършили, да заплащат лечението при разболяване

Специалистите настояват лекари, правили фиктивни ваксинации, и родители, които умишлено не ваксинират децата си, да понесат наказателна отговорност.