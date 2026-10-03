Продължават протестите в Испания заради жилищната криза. В Мадрид и други градове млади хора разпънаха палатки, а демонстрациите продължават почти седмица, съобщава The Guardian.

И днес демонстранти се събраха пред парламента. Недоволството се засили след решението на испанския парламент да отхвърли два указа на правителството, съдържащи мерки за справяне с жилищната криза.

Масови протести и палатков лагер затвориха центъра на Мадрид (ВИДЕО)

Предложенията включваха забрана за извеждане на наематели от жилищата до 2030 г., регулация на краткосрочните и временните наеми, както и на отдаването на жилища под наем по стаи.

Консервативната Народна партия, „Вокс“ и каталунската партия „Жунтс“ гласуваха против двата указа. Пред парламента стотици демонстранти посрещнаха решението с освирквания и викове „Позор“.

Протестиращите скандираха „Вашите печалби, нашата мизерия“ и издигаха плакати с изображения на лешояди.

До протестите се стигна след случая с 87-годишната Марикармен Абаскал, която беше изведена от дома, в който е живяла в продължение на 70 години. Жената, която използва инвалидна количка, заяви, че не е могла да си позволи увеличение на наема с 230%, поискано от инвестиционния фонд, придобил жилището.

Случаят предизвика силна обществена реакция и последваха масови демонстрации в различни части на Испания.

Междувременно премиерът Педро Санчес защити предложенията на правителството. В публикация в социалните мрежи той заяви, че гласуването ще покаже „истинските цветове“ на десните партии.

След петчасов парламентарен дебат Санчес отправи последен призив към депутатите да подкрепят мерките.

„Това, което стои зад тези укази, е желанието да внесем ред и човечност на пазар, който – ако не го овладеем - ще унищожи нашето общество“, заяви испанският премиер.

Според проучване, цитирано от испански медии, около две трети от гражданите подкрепят държавна намеса на жилищния пазар с цел ограничаване на цените.

На този фон се появиха информации, че социалистите обсъждат възможността за предсрочни парламентарни избори, които да бъдат проведени още през ноември. От правителството не са потвърдили официално подобен сценарий.

В Испания наемите са се увеличили с около 80% за последното десетилетие, а цените на жилищата са нараснали с 63%.

Редактор: Георги Иванов