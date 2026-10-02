Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие – последна спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани.

„Мястото на Северна Македония е при нас в ЕС. За да продължите напред, трябва да направите една ключова стъпка. Разширяването действително набира скорост и Северна Македония трябва да се възползва от този момент“, подчерта тя в публикация в X.

North Macedonia belongs with us in the EU. There is one key step you need to take to move forward. The enlargement momentum is real. And North Macedonia should seize it. https://t.co/5l3XbaoKX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 2, 2026

Фон дер Лайен се срещна с министър-председателя Християн Мицкоски.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Премиерът на РСМ заяви на съвместна пресконференция, че с Фон дер Лайен са разговаряли за предизвикателствата, които има страната в отношенията си с България. „Нашето желание е тези въпроси да се преодоляват с диалог, с добра воля и взаимно уважение. Очакваме ЕС да бъде включена в този процес. Не да вземе страна, а да помогне за създаването на условия за устойчиво европейско решение, в което договореното да бъде ясно, задълженията да важат за всички, а процесът на присъединяване да не бъде повторно отворен за нови двустранни условия, тълкувания или искания“, каза Мицкоски.

Урсула фон дер Лайен започва обиколка на Западните Балкани

Християн Мицкоски каза още, че е получил съвет от председателя на ЕК да поиска двустранна среща със София. „Когато следващата седмица нашият външен министър бъде в София по повод срещата за Коридор 8, да поискаме от домакина среща на двустранна основа. Поисках от министъра да изпрати дипломатическа нота и да поиска време за среща с неговия колега, за да започнем да движим процеса“, каза македонският премиер. Той допълни, че целта на РСМ не е да удължава процеса, а да създаде условия той да се движи напред на стабилна основа.

„Искаме да бъдем част от ЕС и работим за тази цел. Вярваме, че дойде време този процес да получи по-силна политическа подкрепа от всички европейски институции. Това, което искаме, е честен процес, основан на ясни правила. Спазваме задълженията и провеждаме реформите, понякога навреме, понякога със закъснение, но все пак ги завършваме“, категоричен бе Мицкоски.

От своя страна Урсула фон дер Лайен каза, че през 2022 г. преговорите за започнали „с невероятна работа и посветеност“, а днес конституционните промени са ключовата стъпка, която Северна Македония трябва да направи, за да продължи присъединителния процес и да отвори първия преговорен клъстер „Основи“.

Председателят на ЕК допълни, че Северна Македония има място на европейската маса и че е наясно с чувствителността по темата за промените в конституцията. „Но също искам да заявя съвсем ясно какви ценности отстоява Европа. Приветстваме Северна Македония с нейната идентичност и език. Вярваме, че македонската култура и език могат да направят нашия съюз по-богат, защото нашето мото е „Единство в многообразието“. Вярваме в това много сериозно“, допълни Фон дер Лайен.

Редактор: Мария Барабашка