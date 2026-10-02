Три кандидатпрезидентски двойки се отличават от останалите и имат по-значителна подкрепа. На първо място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 50,2% от всички, които са решили да гласуват. Андрей Гюров и Георги Кандев са с 27,3 процента, а Костадин Костадинов и Петър Волгин - с 12,7%. Останалите 13,4 на сто от подкрепата ще се разпределят между останалите 24 двойки.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция „Сова Харис” в периода 23-28 септември 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник „Труд“.

„Обособени са доста мотивирани хора в твърди ядра, които стоят зад различните кандидати. Тези, които са решили да гласуват и дори вече са решили за кого, са около 2 милиона и 500 хиляди души. Предполагам, че това е пределното число, което може да бъде достигнато на тези избори, което означава, че няма да има особено висока активност”, заяви Васил Тончев от социологическа агенция „Сова Харис”.

Какви са основните нагласи в кандидатпрезидентските кампании на Андрей Гюров и Илияна Йотова?

„Това се предопределя и от няколко факта. Единият е, че има поне две парламентарни партии, които не участват в изборите. Другият е, че има много изявен фаворит, което в голяма степен предрешава нещата, и много хора ще изгубят интерес, тъй като изборите им изглеждат предрешени”, каза той. По думите му обаче при всички случаи ще се стигне до балотаж.

„Никога досега не е имало толкова изявен фаворит. Това има и своите обяснения. Едното е, че Илияна Йотова в движение пое президентския пост. Начинът, по който се справя, показва, че е много подготвена и някак убеждава българските граждани, че заслужава да бъде на тази позиция и могат да ѝ имат доверие. Мисля, че дори това, че е жена, е благоприятно в случая. Другото е, че основните опоненти вдясно от центъра не успяха да излъчат един кандидат. Между тях продължава да има много сериозни раздори, вследствие на което те се явяват на избори отслабени”, коментира Тончев.

Данните от проучването показват още, че Илияна Йотова в момента е политикът, на когото хората имат най-голямо доверие. „45% са казали така. Близо до нея е Румен Радев. Те оформят основната двойка политици, на които хората гледат толкова благосклонно и с голяма надежда”, заяви социологът.

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„На трето място е Андрей Гюров с 19,4%. Четвърти е Костадин Костадинов, който в рамките на тази кампания успява да възстанови част от доверието към себе си, което беше изгубено от последните парламентарни избори, когато неговата формация падна доста ниско”, отбеляза той.

„Има една група от десните политици, които са с по 12-13% доверие. Бойко Борисов - човек, който дълго време оглавяваше тази класация, сега е с 10%. Нещо, което показва, че неучастието му в изборите си има своята цена”, посочи социологът.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Агенция „Сова Харис” в периода 23-28 септември 2026 г. сред 1000 български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дома на респондента. Максимална грешка за 50% относителен дял при 95% доверително равнище: 3,1%. Изследването е по поръчка на вестник „Труд“.

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Редактор: Ивета Костадинова