Около 700 затворници в Англия и Уелс бяха освободени предсрочно като част от мерките за справяне с кризата в препълнените затвори. В момента в страната са лишени от свобода около 86 000 души при оперативен капацитет от малко под 89 000 места.

Мярката позволява на част от осъдените на срочен затвор да излязат на свобода по-рано. От обхвата ѝ обаче са изключени извършителите на изнасилвания, непредумишлени убийства и други тежки сексуални престъпления. Очаква се до юни 2027 г. общият брой на предсрочно освободените правонарушители да достигне около 4500 души.

Броят на затворниците в Европа намалява

Сред освободените е Оуън Хил, който заявява: „Решен съм да остана на свобода. Няма да се върна на това място.“ Друг затворник предупреждава за риска от повторни престъпления. „Хората се радват, че излизат по-рано, но някои няма къде да отидат. Излизат оттук и просто извършват ново престъпление, за да се върнат обратно“, казва той.

Британският министър на правосъдието Алекс Норис заяви, че държавата е инвестирала значителни средства в увеличаване на персонала и въвеждането на инструменти за контрол на освободените. Сред тях са електронни гривни, мониторинг за употреба на алкохол, както и ограничения за посещение на футболни мачове и участие в нощния живот.

Редактор: Ралица Атанасова