На 9 октомври ще стане ясно кой ще получи тазгодишната Нобелова награда за мир. За престижното отличие са номинирани общо 287 кандидати - 208 личности и 79 организации.

Сред най-обсъжданите имена са папа Лъв XIV и специалният докладчик на ООН за окупираните палестински територии Франческа Албанезе. Като възможни лауреати се споменават още Международният наказателен съд, Международният съд на ООН, както и хуманитарни организации като „Стаи за спешно реагиране“ и „Спасете децата“.

287 са номинираните за Нобеловата награда за мир за 2026 г., вероятно сред тях е и Тръмп

В публичното пространство се обсъжда и името на американския президент Доналд Тръмп. Според цитираните експерти обаче не се очаква той да получи наградата тази година, въпреки че смятат, че влиянието му може да се усети при избора на лауреат.

Хакон Йерлов от Института за изследване на мира в Осло коментира, че събитията около миналогодишната Нобелова награда за мир и решението на Мария Мачадо да връчи отличието си на Тръмп биха могли да окажат влияние върху съображенията на Нобеловия комитет.

„Мисля, че миналогодишните събития около Нобеловата награда за мир и фактът, че Мария Мачадо я връчи на американския президент Доналд Тръмп, ще повлияят на част от съображенията на комитета. Смятам, че едно от опасенията на членовете му може да бъде дали присъждането на отличието на определена организация или личност няма да ги постави под натиск от страна на Доналд Тръмп“, заяви Йерлов.

Според Карим Хагаг изборът на носител на Нобеловата награда за мир често отразява големите предизвикателства пред международната общност в конкретния момент.

Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза

„Нобеловата награда за мир отразява широките обществени нагласи спрямо онези сфери, които са застрашени или подложени на напрежение и оказват дълбоко въздействие върху международния мир и сигурност. Бих казал, че в момента съществуват две големи предизвикателства: това на мащабните конфликти и предизвикателствата, свързани с международното право“, посочи той.

Хагаг коментира и шансовете на американския президент. По думите му евентуално присъждане на наградата на Тръмп би създало спорен прецедент.

„Президентът Тръмп може и да е фаворит според букмейкърите, но не би бил мой фаворит. Смятам, че това би създало доста спорен прецедент. Става дума за президент, който си приписва редица успехи в посредничеството при изключително трудни за разрешаване конфликти. Това не означава, че липсват постижения, но е напълно възможно те да са преувеличени“, каза Хагаг.

Редактор: Цветина Петкова