На 10 октомври на обед българско време ще стане ясен тазгодишният нобелов лауреат за мир, припомнят световните агенции. Отличието се присъжда от Норвежкия Нобелов комитет в Осло. Как става връчването на наградата?

Кой решава

Решението се взима от Норвежкия Нобелов комитет - пет лица, назначени от парламента и предложени от политически партии в страната. Техните назначения отразяват съотношението на силите в норвежкия парламент.

Кой може да спечели

Всеки, който отговаря на описанието, посочено в завещанието на шведския индустриалец Алфред Нобел от 1895 г., може да спечели наградата. В него се казва, че тя трябва да бъде присъдена на лицето, „което е направило най-много или най-добре за развитието на приятелството между народите, за премахването или намаляването на постоянните армии, както и за създаването и насърчаването на конгресите за мир”.

Тайни номинации и сложна селекция: Как Тръмп се озова сред кандидатите за Нобел за мир

По-сложният отговор е, че наградата „трябва да бъде поставена в настоящия контекст”, според Кристиан Берг Харпвикен, който е секретар на комитета по награждаването и подготвя работата на органа по награждаването. Той участва в обсъжданията, но не гласува.

Кой може да номинира

Хиляди хора могат да предлагат имена - членове на правителства и парламенти, настоящи държавни глави, университетски преподаватели по история, социални науки, право и философия, бивши носители на Нобелова награда за мир и др. Тази година са номинирани 338 кандидати. Пълният списък се съхранява в сейф за 50 години.

Как комитетът взема решение

Номинациите приключват на 31 януари. Членовете на комитета могат да направят собствени номинации не по-късно от първото си заседание през февруари. Те обсъждат всички номинации, след което съставят кратък списък. След това всяка от тях се оценява и разглежда от група постоянни съветници и други експерти. Комитетът заседава приблизително веднъж месечно, за да обсъди номинациите, и се стреми да постигне консенсус за своя избор. Ако не успее, решението се взема с мнозинство.

Кой е номиниран

Въпреки че пълният списък на номинациите се пази в тайна, номиниращите могат свободно да ги оповестяват. Сред разкритите имена тази година са Международният наказателен съд, НАТО, хвърленият в затвора хонконгски активист Чоу Ханг-тунг и канадският адвокат по правата на човека Ървин Котлър. Лидерите на Камбоджа, Израел и Пакистан заявиха, че са номинирали президента на САЩ Доналд Тръмп. Техните номинации са направени през пролетта и лятото, след крайния срок 31 януари, така че те не са валидни за наградата за 2025 г.

338 са номинациите за Нобеловата награда за мир

Може ли Тръмп да спечели

Тръмп може да спечели, но само ако промени политиката си, смятат нобеловите експерти. Те твърдят, че в момента той разрушава международния световен ред, който комитетът по наградата цени. Вместо това комитетът може да пожелае да отличи хуманитарна организация, журналисти или институция на ООН, казват те, или може да поднесе изненада.

Какво получава лауреатът

Печелившият получава медал, грамота, 11 милиона шведски крони (1,19 милиона долара) и незабавно внимание от страна на целия свят.