„Ресурсните учители и всички подкрепящи специалисти са герои на българската образователна система.“ С тези думи заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева поздрави отличените във вторите национални награди за приобщаващо образование. По време на церемонията бяха наградени училища, детски градини и специалисти за работата им с деца със специални образователни потребности.

„Тези грамоти са много повече от отличия. Зад тях стоят променени десетки и стотици детски съдби и оправдани надежди на техните семейства“, подчерта д-р Панчева. Тя благодари на специалистите за професионализма и отдадеността и увери, че приобщаващото образование ще остане сред приоритетите на Министерството на образованието и науката.

Представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн също акцентира върху значението на партньорството с МОН и регионалните центрове в страната. По думите ѝ съвместната работа допринася за развитието на изключително полезни практики и политики в сферата на приобщаващото образование. Поздрав към отличените отправи и областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов, който е сред основателите на наградите.

В категорията „Приобщаващо училище“ първото място спечели Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна. На второ място бяха класирани 140. СУ „Иван Богоров“ в София и СУ „Никола Й. Вапцаров“ в Петрич, а на трето – СУ „Климент Охридски“ в Пловдив. Отличието за „Приобщаваща детска градина“ получи ДГ „Калина Малина“ в Пазарджик, следвана от ДГ „Валентина Терешкова“ в Батановци и ДГ „Теменуга“ в Плевен.

