Две седмици след опустошителната градушка в Трявна, която проби покриви, унищожи автомобили и нанесе щети на обществени сгради, лекарите в местната болница продължават да работят под компрометиран покрив и сред течове в отделенията и поликлиниката.

Ледените късове с размер на яйце нанесоха сериозни поражения на единственото лечебно заведение в града, а част от помещенията се нуждаят от спешен ремонт. На този фон директорът на болницата настоява за бърза държавна помощ и спешно финансиране, за да не се стигне до още по-сериозни проблеми при следващи валежи.

„На 12 май градът беше ударен от градушка, която нанесе сериозни щети върху покривното пространство на болницата. Има дупки, големи колкото яйце. Поройният дъжд, който се изля в края миналата седмица, показа колко сериозни са щетите”, коментира в ефира на „Здравей, България” д-р Татяна Станчева, директор на МБАЛ „Теодоси Витанов” - Трявна.

По думите ѝ най-компрометирана е сградата на поликлиниката. „Там бяха наводнени и трите етажа, коридори, лекарски кабинети. На този етаж се намира и клинична лаборатория - там също има течове, които застрашават скъпоструваща апаратура. Ако тя даде дефекти, има опасност лабораторията временно да спре дейността си”, предупреди директорът.

Тя заяви още, че при дъжда са протекли и две стаи в Отделението по вътрешни болести и настанените там пациенти били преместени.

От думите ѝ стана ясно и, че има огромна липса на персонал в лечебното заведение.

Кметът на Трявна Денчо Минев също коментира, че пораженията след изсипалата се градушка са много големи. „В момента сме безсилни. Имаме сключено споразумение с държавата още от 2024 г., тъй като предвидихме, че здравната инфраструктура е основен приоритет за града”, заяви той.

По думите му споразумението е за енергийна ефективност на болницата, която включва и ремонт на покрива. „Има поет ангажимент от държавата. Ние трябва да знаем как да действаме, тъй като сумата е непосилна за община Трявна. Още повече, че работим в условията на липса на бюджет, а няма как да оставим течащи покриви”, коментира Минев.

„Няма точни изчисления колко би струвал ремонтът, но квадратурата е голяма. Има много хора, не само в Трявна, но и в съседните населени места, които биват обслужвани от болницата. На този етап няма опасност от затваряне, но финансовите показатели дават индикации, че държавата трябва да преосмисли статута на общинските болници”, категоричен беше Минев. Той заяви още, че настоява за среща с регионалния министър.

