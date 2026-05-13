В Трявна днес започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви, изпочупени са прозорци.

Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище "Петко Славейков" - има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова в сряда е обявен неучебен де за 400-те възпитаници на учебното заведение.

"Явно имаме голям брой счупени керемиди. Сградата е с окачен таван. Водата напълни осветителните тела. Всичко, което е над окачения таван – електро инсталация, пожароизвестяване, видеонаблюдение, е изключено, защото е мокро. Сряда е неучебен ден със заповед на кмета”. Това обясни в „Здравей, България” директорът Гергана Ганчева.

По думите ѝ не е ясно как ще продължи учебният процес, защото дъждът продължава. "не зная как във времето ще се справим с намирането на възможност да осъществим ремонта", допълни тя.

"Предстои да установим какви са щетите. Компрометирана е сградата на общината, както и покривът на училището. Щабът взе решение, след информацията, която получихме на място от г-жа Ганчева и след съвместния оглед на сградата, че има опасност за електроинсталацията. Наша роля е да се грижим за безопасността на децата. Имаме други сгради, но смятам, че ще успеем да се справим", обясни кметът на Трявна Денчо Минев.

Той изрази увереност, че местните власти ще успеят да се справят и да възстановят щетите от градушката, която жители на Трявна разказват, че не са виждали от над 60 години.

Градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция в Трявна. Ледени късове с големина на орех удариха и Габрово. Пътят за село Седянковци беше блокиран от лед. Наложи е техника да разчиства от натрупаните ледени парчета по пътя.

Градушка в община Дряново нанесе щети по реколтата, кметът сигнализира за проблем с компенсациите

Градушка е паднала в района на село Царева ливада и други населени места в община Дряново, като е нанесла сериозни щети върху селскостопанската продукция, съобщи кметът на общината Трифон Панчев в ефира на предаването „Твоят ден“.

По думите му преминалият градоносен облак е засегнал различни части от общината, като най-тежка е ситуацията в района на Царева ливада. „Градушката е значително по-лека в останалите населени места, но въпреки това селскостопанската продукция е почти унищожена“, посочи той.

Кметът подчерта, че основният проблем след подобни бедствия остава механизмът за обезщетение. „Проблемът, който има с Министерството на земеделието, е, че те отпускат средства само в случай, че щетите са на 100%“, заяви Трифон Панчев, като допълни, че при предишни щети голяма част от засегнатите земеделци вероятно няма да получат помощ.

По думите му в част от населените места градушката е била комбинирана със силен дъжд, което е ограничило щетите, но в селата около Царева ливада пораженията са най-сериозни. Освен земеделската продукция са пострадали и автомобили, има паднали дървета и частични материални щети по покриви.

„Хората най-много ги боли за селскостопанската продукция, която са очаквали да добият“, коментира кметът, като посочи, че предстои опис на щетите и координация с държавните институции.

Според него обаче към момента помощта от държавата е ограничена. „Социалното министерство ще подпомага, но Министерството на земеделието подпомага единствено при 100% щети“, допълни Трифон Панчев.

Местната власт очаква последващи действия от страна на държавата и възможност за по-гъвкав механизъм за компенсации, особено при частично унищожена, но важна за стопаните реколта.

