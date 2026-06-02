Всички тези промени не бива да бъдат правени на парче. Трябва да се направи комплексен анализ, на база на който да бъдат селектирани комплекс от мерки. Това каза Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS по повод предложените от правителството промени в бюджета.

„За влизане в процедурата за свръхдефицит се изготвя план – започва се от анализ, минава се през състоянието и се стига до набор от мерки, които да бъдат приложени, така че да се намери компромис за запазване на икономическия растеж и едновременно с това – премахване на изкривяванията, които има”, обясни Дацов. Според него това, което се случва в момента, не е най-доброто, защото няма ясна концепция какво може да се очаква от управляващите като общи мерки.

Икономиката под натиск: Разходи, инфлация и дефицит

Дацов коментира, че назад в годините има прекомерно нарастване на разходите. Според него бюджетът за 2026 година, който предстои да бъде внесен, може да е същият като временния в момента.

„Това, че бяха актуализирани работните заплати само с 5% хоризонтално, да се запази до края на годината. То няма да възстанови кой знае колко нещата, но поне темпът на изменение спрямо БВП, който се очертава между 7% и 8% в момента, ще бъде аналогичен. Защото изменението на заплатите се колебаеше спрямо предходния период на миналата година - около 25%, но в момента спадна до около 16%. За да бъде нормално това изменение, то трябва да е под темпа на изменение на номиналния БВП от 8%. Тоест до края на годината ръстовете поне ще съответстват на изменението на икономиката и няма да са изпреварващи, с което се трупат нови дефицити”, обясни финансистът.

Всяка една мярка, която овладява ситуацията в разходната част, е добра. Но първо трябва да види комплексът от тези мерки и икономическата страна, подчерта Дацов.

