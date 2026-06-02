Доналд Тръмп заяви, че остава оптимист за скорошно споразумение с Иран въпреки напрежението около преговорите.

По думите му още през следващата седмица може да бъде постигната договорка за удължаване на примирието и възобновяване на трафика през Ормузкия проток. Иран все още не е дал окончателен отговор на американското предложение, съобщи агенция „Мехр“.

САЩ нанесоха нови удари по ирански обект

Междувременно Иранската революционната гвардия публикува кадри от патрули в Ормузкия проток и съобщи за ракетен удар по кораб, свързан с американски и израелски интереси. Според Техеран това е отговор на атака срещу ирански кораби в Оманския залив.

A заместник-началникът на иранското съвместно военно командване "Хатам ал Анбия" Мохамад Джафар Асади заяви, че подновяването на войната срещу САЩ "е неизбежно"

"САЩ изискват нашата пълна капитулация, но иранската нация никога няма да се предаде. Без капитулация войната е неизбежна. Затова чакаме и войната не ни плаши", заяви високопоставеният ирански военен.

