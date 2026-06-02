Той е обявен за защитена зона с ограничен достъп

Американското министерство на отбраната предприе поредна мярка, ограничаваща достъпа на медиите до централата си във Вашингтон, известна като Пентагона. Отсега нататък журналистите няма да могат да влизат в пресцентъра на ведомството, след като той беше прекатегоризиран като секретна зона.

Изпълняващият длъжността прессекретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната мрежа X, като подчерта, че мярката е продиктувана от съображения за сигурност, а не от желание за ограничаване на работата на медиите.

По думите му в момента помещенията на пресцентъра се използват и от екипа, който подготвя речи и официални изявления на ръководството на министерството. Служителите работят ежедневно с класифицирани документи, което налага пространството да бъде обявено за защитена зона с ограничен достъп.

„Пресцентърът на Пентагона беше прекатегоризиран като парцелирано секретно информационно пространство, в което работят и текстописците от кабинета“, написа Валдес. Той допълни, че служителите боравят с поверителна информация всеки ден и затова присъствието на представители на медиите вече не е допустимо.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Иво Тасев, БТА

