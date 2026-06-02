Американското министерство на отбраната предприе поредна мярка, ограничаваща достъпа на медиите до централата си във Вашингтон, известна като Пентагона. Отсега нататък журналистите няма да могат да влизат в пресцентъра на ведомството, след като той беше прекатегоризиран като секретна зона.

Изпълняващият длъжността прессекретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната мрежа X, като подчерта, че мярката е продиктувана от съображения за сигурност, а не от желание за ограничаване на работата на медиите.

This is the most transparent War Department in history. No amount of spin from the Fake News media will change that.



The Pentagon Press Office has been redesignated as a Sensitive Compartmented Information Facility due to speechwriters from the Office of the Secretary of War… https://t.co/tlWb1XIeOk — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) June 1, 2026

По думите му в момента помещенията на пресцентъра се използват и от екипа, който подготвя речи и официални изявления на ръководството на министерството. Служителите работят ежедневно с класифицирани документи, което налага пространството да бъде обявено за защитена зона с ограничен достъп.

„Пресцентърът на Пентагона беше прекатегоризиран като парцелирано секретно информационно пространство, в което работят и текстописците от кабинета“, написа Валдес. Той допълни, че служителите боравят с поверителна информация всеки ден и затова присъствието на представители на медиите вече не е допустимо.

