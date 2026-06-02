Археолози откриха ценен товар от китайски порцелан и европейски стоки в наскоро разкрито корабокрушение от 18-и век край бреговете на Норвегия.

Сред находките са добре запазени бели и сини порцеланови купи, чаши, текстил, зърно и части от полилеи. Плавателният съд е открит на дълбочина около 600 метра в пролива Скагерак, северно от Дания.

Смята се, че корабът е потънал около 1750 година. Засега не е ясно откъде е потеглил и накъде е пътувал, но учените продължават изследванията на останките и товара, за да опитат да придобият повече информация за историята на плавателния съд.

