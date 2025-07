Надпревара с времето за проучване на кораба „Нортъмбърланд“, след като пясъчните дюни разкрихат част от добре запазения плавателен съд край бреговете на Кент. Британският военен кораб е построен през 1679 г. като част от модернизация на флота, ръководена от Самуел Пепис, десетилетие след като той спрял да пише прочутия си дневник и станал най-висшият администратор на Кралския флот.

24 години по-късно, след като корабът е участвал в много от големите морски битки на своето време, той потъва на дъното на Северно море при Голямата буря от 1703 г. Тя е едно от най-смъртоносните природни бедствия в британската история.

Сега, повече от три века по-късно, "Нортъмбърланд" разкрива своите тайни благодарение на пясъчните наноси край брега на Кент, които са разкрили голяма част от корпуса му. Проучване показа, че корабът е в забележително състояние на запазване, като не само дървените му части, но и въжетата и дори неотворените бъчви са били защитени от ерозия и разлагане в пясъка.

