Снимка: Българската федерация по художествена гимнастика/ Facebook
"Това е златото на едно ново поколение, което вече пише история за България!", написаха от Българската федерация по художествена гимнастика
Исторически ден за българската художествена гимнастика във Варна. Европейското първенство в морската ни столица започна с титла в отборната надпревара при девойките. Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара, откакто се провежда отборно състезание за девойки.
Деа Емилова беше безапелационна на бухалки и лента, Сияна Алекова блесна с впечатляващ обръч, а Александра Петрова показа характер и борбеност в дебюта си на европейска сцена.
Браво на момичетата, на треньорския щаб и на всички, които стоят зад този огромен успех!
Варна аплодира своите шампионки!", написаха още от Българската федерация по художествена гимнастика.
