Исторически ден за българската художествена гимнастика във Варна. Европейското първенство в морската ни столица започна с титла в отборната надпревара при девойките. Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара, откакто се провежда отборно състезание за девойки.

Деа Емилова беше безапелационна на бухалки и лента, Сияна Алекова блесна с впечатляващ обръч, а Александра Петрова показа характер и борбеност в дебюта си на европейска сцена.

Българският ансамбъл спечели бронзов медал на Световната купа по художествена гимнастика

"Това е златото на едно ново поколение, което вече пише история за България!

Браво на момичетата, на треньорския щаб и на всички, които стоят зад този огромен успех!

Варна аплодира своите шампионки!", написаха още от Българската федерация по художествена гимнастика.

Редактор: Дарина Методиева