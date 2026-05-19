"Арсенал" е новият шампион на Англия. "Артилеристите" официално завоюваха трофея на "Висшата лига" от сезон 2025/2026, като това бе потвърдено след равенството 1:1 на Манчестър Сити с Борнемут в среща от 37-ия кръг на първенството.

Отборът е лидер в класирането с 82 точки и е недостижим от втория Манчестър Сити, който е със 78 пункта на сметката си, тъй като остава само един кръг до края на сезона. Това е първа титла за лондончани от непобедимия сезон през 2004-а година с Арсен Венгер. Сега, Микел Артета влиза в историята на Арсенал, завоювайки 14-а титла в историята на "топчиите".

Сезонът бе дълъг и труден за "артилеристите", но те бяха най-постоянни по време на кампанията и заслужено си окичиха с шампионската титла. Арсенал ще бъде запомнен като отбор, който на практика промени играта със своите корнери, които бяха много ефективни и едно от най-основните оръжия за печелене на точки от Аретата и компания.

"Артилеристите" имаха трудности в атака през сезона, но в дефанзивен план бяха изключително стабилни и да пробиеш тяхната защита бе почти мисия невъзможна. Арсенал ще отпразнува титлата си в протоколния мач от последния кръг от Висшата лига срещу Кристъл Палас, преди да опита да завоюва и първи трофей в историята си от Шампионската лига, където ще трябва да пребори настоящия носител на трофея - ПСЖ.

