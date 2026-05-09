Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 километра преди финала във Велико Търново, при село Мерданя, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.

Наложи се да бъдат извикани и линейки. Общо седем колоездачи са били откарани в Спешното отделение на великотърновската болница. Повечето от тях са с леки контузии и ще бъдат освободени. Състоянието само на един състезател е по-тежко и предстои да бъде откаран до "Пирогов". Той е със счупване на таза и със сигурност за него Джиро д‘Италия приключва.

"Той ще бъде транспортиран в София по медицински причини, както и по желание на неговия спортен лекар", обясни д-р Даниел Илиев- директор на МОБАЛ - Велико Търново.

Д-р Сибила Маринова, която е началник на реанимация в МОБАЛ - Велико Търново обясни, че все още се резултатите на двама колоездачи. Тя уточни, че някои от колоездачите са с комоция, тъй като са загубили съзнание. "Като цяло нямаме тежко пострадали. По-голямата част от състезателите ще бъдат освободени", допълни тя.

Започна вторият етап от Джиро д'Италия

Джей Вайн беше първият, който падна и повлече останалите при тежкия масов инцидент в днешния втори етап от Джиро д'Италия. Адам Йейтс (Великобритания) и Джей Вайн (Австралия) са сред най-тежко пострадалите при масовия инцидент преди Лясковец. И двамата колоездачи бяха считани за фаворите за силно представяне в състезанието. Очакванията към британеца дори бяха да преследва подиум в крайното класиране на обиколката на 31 май.

Състезанието приключи малко преди 19 часа, а награждаването беше минути след това. Гилермо Томас Силва от Уругвай спечели втория етап след изкачване на трасето край Лясковския манастир.

Утре е финалният етап от състезанието в София

Временна организация на движението в София ще има утре заради големия финал на Джиро д'Италия. Очакват се големи колони от автомобили и заради прибиращите се в края на почивните дни.

Основните ограничения ще засегнат централни булеварди като „Васил Левски“ между „Цар освободител“ и „Ген. Гурко", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между „Ген. Гурко“ и „Цар Освободител“.

Забранява се движението в двете посоки по бул. „Цар Освободител“ между „Васил Левски“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, както и по бул. „Цариградско шосе“ в участъка от бул. „Евлоги и Христо георгиеви" до бул. „Димитър Пешев“.

Забранено за движение ще бъде и в района на пл. "Народно събрание" и около храм-паметника "Св. Александър Невски", където ще бъде големият финал.