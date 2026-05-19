Една от най-емблематичните фигури в историята на тениса - Били Джийн Кинг, постигна лична цел, която отлага повече от шест десетилетия: тя официално завърши висшето си образование по история на 82-годишна възраст.

Кинг напуска колежа още през 1964 г., за да се посвети изцяло на професионалната си кариера - решение, което бързо я изстрелва до върха на световния тенис. В следващите години тя се утвърждава като доминираща фигура, печелейки общо 39 титли от Големия шлем във всички дисциплини. Сред тях са шест триумфа на “Уимбълдън”, четири на US Open, както и победи на Australian Open и “Ролан Гарос”. Успехите ѝ на корта са съчетани с активна обществена позиция - тя е сред водещите гласове в борбата за равнопоставеност между половете в спорта.

През последната година Кинг решава да се върне към недовършеното си образование и да затвори този важен житейски кръг. На церемонията по дипломирането тя с чувство за хумор отбелязва, че ѝ е отнело „само 61 години“, за да стигне до този момент. В емоционалната си реч легендата споделя спомени от детството си в семейство от работническата класа и подчертава, че е първият човек в рода си с висше образование.

Именно в студентските си години тя започва да осъзнава социалните неравенства - опит, който по-късно оформя мисията ѝ извън спорта. Кинг става една от първите открито заявили своята сексуалност професионални спортистки и използва влиянието си, за да защитава правата на жените и ЛГБТ общността. През 1973 г. тя съосновава Женската тенис асоциация и изиграва ключова роля за въвеждането на равни наградни фондове в тениса.

Същата година тя влиза в историята и с победата си над Боби Ригс в прочутия мач „Битката на половете“ - символичен двубой, превърнал се в културен феномен и по-късно пресъздаден в киното.

