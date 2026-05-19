От късните вечерни шоу програми до най-голямата сцена в Холивуд – Конан О'Брайън за трета поредна година ще бъде водещ на наградите „Оскар”. Академията отново му поверява церемонията, след като последните две издания върнаха милиони зрители пред екраните.

99-ата церемония по връчването на наградите ще се проведе на 14 март 2027 година в „Долби Тиътър” в Лос Анджелис. Начело на събитието отново ще застане комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън.

„Ще бъда един от онези хора, които имат съвсем различна кариера в Европа. Ако отидете там, ще ме видите във всякакви реклами за лосиони за тяло. Може дори да съм футболна звезда. Ще имам съвсем различна кариера в Европа, за която американците не знаят нищо”, пошегува се Конан О'Брайън.

През последните години телевизионната аудитория на филмовите награди намалява, тъй като все повече зрители се насочват към стрийминг платформите и социалните мрежи. Най-слабото представяне за „Оскарите” беше през 2021 година, когато шоуто привлече едва около 9,5 милиона зрители.

„Страната ни премина през много промени и смятам, че съм тук, за да почета Марк Твен и хората, които тази награда символизира”, сподели още водещият.

Конан О'Брайън е познат на зрителите със своите вечерни телевизионни предавания. Решението да води и 99-ата церемония по връчването на наградите „Оскар” идва след положителните реакции към последните две церемонии. През 2025 година, когато О'Брайън беше водещ за първи път, зрителската аудитория достигна близо 20 милиона зрители. Година по-късно интересът леко спада, но нивата на гледаемост остават далеч над тези от пандемията.

„Приемам тази награда в духа на смирение, глупост, абсурд, страх, съмнение в себе си и непрестанна нелепост. За мен това е истинска чест. Благодаря ви”, заяви с характерното си чувство за хумор комикът.

В момента О'Брайън води туристическото шоу Conan O'Brien Must Go и подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

