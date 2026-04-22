Сцена с участието на американската актриса Сидни Суини е била премахната от финалната версия на продължението на „Дяволът носи Прада“, съобщи „Ентъртейнмънт уикли“. Звездата от сериала „Еуфория“ е трябвало да се появи в кратка епизодична роля в началото на филма. След като през 2025 г. беше заснета на снимачната площадка на дългоочакваното продължение с участието на Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Стенли Тучи и Емили Блънт, се появиха спекулации за включването ѝ в проекта.

Американското издание потвърждава, позовавайки се на информиран източник, че сцената е била заснета, но впоследствие е отпаднала по „творческо решение“. Причината е, че епизодът не се е вписвал добре в структурата на сюжета. Екипът е изразил благодарност към Суини за участието ѝ, като решението за премахване на сцената е било трудно.

Представители на „Дисни“ и самата актриса не са коментирали случая. Премиерата на продължението на „Дяволът носи Прада“ е насрочена за 29 април.

