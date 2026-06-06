На 101 години Бети Морис от Мичиган все още намира време да тренира зумба всяка събота, да плува, пече домашен хляб и все още шофира из града. „Тя обича да е сред други хора. Много е общителна и сякаш озарява всичко около себе си“, казва дъщеря ѝ Сю Кондино.

На 13 май Морис празнува 101-ия си рожден ден и разказва пред американско онлайн издание за навиците, които според нея са ѝ помогнали да доживее до 100 години и да продължи да се наслаждава на всеки ден.

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Продължавайте да се движите

Морис плува от около 40 години. Тя споделя, че това е едно от любимите ѝ занимания и е ежедневен навик. Тя също така посещава уроци по зумба и се разхожда навън с дъщеря си.

Намирайте радост в общуването

Независимо дали става въпрос за разговори с други плувци, посещение на събития или запомняне на имената на почти всеки, когото среща, Морис вярва, че общуването има значение. Дъщеря ѝ казва, че Морис има невероятна памет за имена и кара всеки да се чувства специален, когато го поздравява лично.

Поддържайте позитивно отношение

Морис казва, че една от основните ѝ философии в живота е проста: да остане благодарна. „Златното правило е да живееш с благодарно сърце всеки ден“, казва тя. Дори когато възникнат трудности, Морис рядко се спира на негативното.

И се поглезете!

На нейната възраст Морис не е прекалено придирчива към диетата си. Да, тя обича плодове и зеленчуци, но също така обожава препечен хляб, намазан с масло и ягодово сладко. „Обичам фъстъчено масло!“, признава тя. Тя все още пече домашен хляб всяка седмица, използвайки рецепта, която е усъвършенствала през годините.

Редактор: Дарина Методиева