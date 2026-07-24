Той е успешен бизнесмен, развиващ се в различни сфери, но музиката за него е много повече от хоби – тя е мисия с ясно послание. С песента „Остани“ Иван Найденов ни напомня за стойността на истинските човешки взаимоотношения, силата на любовта и значението на здравото семейство.

Днес NOVA NEWS ви среща с човека, който вярва, че чрез музиката може да вдъхнови повече хора да запазят своите семейства щастливи и сплотени.

„Предизвиквам те“: Жени Лечева представя новата си песен „Само за нас“

Към него обаче отправяме и предизвикателство - колко чашки ще успее да обърне само за 30 секунди в „Предизвиквам те“.

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