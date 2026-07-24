След близо месец извън дома Наталия вече се прибира вкъщи. Новината съобщи пред NOVA нейната майка. Днес семейството организира и специално посрещане за момичето.

„Никога не съм губила надежда и я очаквах всеки ден да се върне у дома”, каза майката на Наталия - Тодорка Петрова.

До момента на разговора с NOVA Тодорка все още не беше успяла да види дъщеря си на живо. Но искаше да ѝ каже само едно нещо: „Да се прибере жива и здрава у дома. Чакам я у дома”. Двете говорили за кратко по телефона, минути след като полицията хваща Асен. „Бях много щастлива. Тя ми се обади през нощта. Каза ми: „Мамо, събирайте парички и елате да ме приберете”, после телефонът се изключи”, разказа майката. Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР. Инспекторът, с когото разговаряла, ѝ казал да бъде спокойна, както и че Асен Симеонов е арестуван и няма опасност.

Майката подготви изненада за Наталия още щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие. Приятели на момичето украсиха стаята ѝ с балони и организираха посрещане.

Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят пастрока на Наталия

Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок. „Не вярвам Асен да ѝ е посегнал, да ѝ е направил нещо и да я е оставил гладна и жадна. Психически не знам, но физически вярвам, че е добре”, смята Тодорка.

Утре прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража” за доведения баща на детето. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за отвличане. „Това е логичната мярка, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места”, посочи говорителят на Окръжна Прокуратура – Варна Радослав Лазаров.

А Тодорка се надява мъжът да не излиза от ареста. „По-спокойна ще съм, че детето ми ще е в безопасност, също и аз”, каза тя. На въпрос на NOVA какво би казала на бившия си приятел тя сподели: "Нямам какво да му кажа. Не трябваше да прави така. Детето не беше виновно за нищо".

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена на 22 юни. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан. Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията участваха полицаи от Шумен и от Варна.