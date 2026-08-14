Разбиването на най-голямата открита у нас лаборатория за фентанил отново постави въпроса за опасността от синтетичните опиоиди. В Телеграфно подкастът експертът по наркотиците Петьо Петков, с дългогодишен опит в отдел „Наркотици“ на СДВР, разказва за новите схеми на наркопазара и предупреждава, че една разбита лаборатория няма да остави пазара без доставки. По думите му фентанилът е особено опасен заради непредвидимата концентрация, а минимално количество може да потисне центъра на дишането и да доведе до смърт.

Според Петков зад нелегална лаборатория за фентанил не е задължително да стои голяма престъпна структура. Такива производства могат да бъдат организирани и от „по-обикновени хора“. Той посочва, че наркотиците вече се продават по схеми, при които директният контакт между дилър и клиент почти липсва. „Както си купувам дамска чанта - плащам и си я получавам“, обобщава водещата, а експертът потвърждава, че поръчките, плащанията и получаването на стоката все повече се адаптират към новите технологии.

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Петков коментира и страховете от т.нар. „дрога за изнасилвания“ по летните заведения. Според него „ангелският прах“ все още не се разпространява масово у нас, а опасността е по-свързана с GHB, което се разгражда бързо в организма. „България още е рай“ в това отношение, казва експертът, като уточнява, че има отделни случаи, но няма данни за масово явление. Съветът му е да се внимава с хората, с които се общува, и да не се оставят напитки без надзор.

Петков говори и за причините, които могат да тласнат млад човек към наркотиците. „Младият човек не тръгва директно към опиоиди или кокаин - той тръгва някъде да се спаси“, казва той. По думите му зад употребата често стоят лична болка, проблеми в семейството или тежка житейска ситуация. А към родителите отправя предупреждение за една от най-вредните реакции: „Ние, големите хора, си чупим децата“, казва Петков.

Целия разговор вижте във видеото.

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Редактор: Ралица Атанасова