Управленската програма на правителството е доста сериозна, има около 1000 дейности, които ще се изпълняват. Това каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова. „В социалната сфера, където знаем какви са проблемите от години, очаквах те да са написани конкретно. Например за пенсионната система е написан един много важен текст – да се разграничават осигурителните от социалните плащания. Трябваше обаче да бъдат по-подробно описани”, подчерта тя.

Бившият социален министър Лидия Шулева коментира, че програмата е доста амбициозна и включва редица идеи, но липсват конкретни индикатори, които да покажат дали заложените цели се изпълняват. „Трябва да има много повече конкретика, дадени са доста срокове, което е добре, но за да можем да преценяваме ефективност, което винаги е било сериозният проблем, трябва да има ключови индикатори“, категорична бе тя.

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Според нея другият важен въпрос е свързан с ранното пенсиониране и прекалено големите и непроменяни от години преференции за работа при тежки условия. „Фактът, че много от хората, които уж работят при тежки условия, продължават да работят на същите длъжности, след като са се пенсионирали, означава, че има доста големи възможности за реформи в тази посока. Там има голям потенциал, що се касае до създаване на допълнителни възможности за оздравяване на пенсионната система“, посочи Шулева. По думите ѝ са важни и промените в Закона за личната помощ и въвеждането на нов инструментариум за извършване на оценка на потребностите на хората с увреждания.

Според Христова липсват конкретни неща в приходната част на програмата. „Ясно е, че трябва да се увеличи приходната част на пенсионната система. Тук е сивата икономика, която може да генерира доста приходи. А относно ранното пенсиониране – така и не си взехме поука от влизането в ЕС и от опита на другите страни членки. Няма друга държава, която има такъв тип пенсиониране. Отдавна ни е казано кое може да бъде привилегия при пенсиониране – хората, които работят под земята, под водата или във въздуха. А ние имаме цели системи, в които имаме ранно пенсиониране и се чудим после защо тези хора продължават да работят“, категорична бе бившият социален министър.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова