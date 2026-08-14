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До операцията се стигна след разпространение на клип в социалните мрежи
Акция срещу две лихварски банди - т. нар. Пеевите и Инкет, проведе ГДБОП рано тази сутрин в Ботевградско. Задържани са двама заподозрени в лихварство, принуда и сводничество.
До акцията се стига след разпространение на клип в социалните мрежи, на който се вижда как някой от арестуваните тормозят местно момче. Последваха призиви за саморазправа с тях.
Снимки: Пресцентър МВР
По информация на местни хора групите на Пеевите и Инкет отдавна демонстрират арогантно поведение и висок стандарт, без да имат доказани доходи. Често предизвиквали и конфликти и проявявали агресия.
По-малко на брой и повече разкрити престъпления през 2025 г.
Вътрешният министър Иван Демерджиев написа във Facebook, че са набелязани такива групи в цялата страна.
„Стига вече терор на самозабравили се групички! Ударът по „Калашниците“ не беше единично действие. Набелязали сме такива групи в цялата страна. ГДБОП проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните хора, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им. Продължаваме и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт без да имат доказани доходи за това и арогантно поведение. Край на анклавите! Край на отстъплението на държавата!“, пише в поста си вътрешният министър.
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