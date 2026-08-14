Снимка: БТА
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Христо Широков е обвинен в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда
Областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков обжалва ареста си. Той, заедно с бившия директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още двама служители на дружеството, са обвинени в престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Преди седмица Окръжният съд в морския град реши да остави Широков зад решетките.
Аферата с ВиК – Бургас: Съдът остави в ареста Христо Широков
Според обвинението четиримата са събирали такса „спокойствие” от собственици на хотели. Те плащали между 10 и 30 хиляди лева от разлики в отчетена и реално изразходена вода.
Останалите задържани бяха освободени под „домашен арест“.Редактор: Цвета Лазаркова
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