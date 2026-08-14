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ЦИК прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври
ЦИК обяви хронограмата за провеждането на вота
В очакване на изборите за президент и вицепрезидент - в четвъртък вечер стана ясна хронограмата за провеждането на вота на 25 октомври. Членовете на Централната избирателна комисия определиха 6 септември да е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната, както и броя на избирателите в тях.
Партиите и коалициите ще могат да се регистрират в битката за „Дондуков“ 2 до 9 септември. До 22 септември ще трябва в ЦИК да са постъпили всички предложения за кандидати за двата поста – президент и вицепрезидент.
Кои са големите неизвестни в предстоящите избори за президент
Не по-късно от 31 дни преди изборите жребий трябва да определи поредните номера в бюлетината. Предизборната кампания се открива точно в 00:00 часа на 25 септември и приключва 24 чáса преди изборния ден. В срок до три дни след деня на вота ЦИК ще обяви и окончателните резултати.Редактор: Цвета Лазаркова
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