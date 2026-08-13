Разследващи започнаха оглед на територията на оръжейния завод „ЕМКО“ край тревненското село Белица след взривовете и пожара в склад за боеприпаси на 10 август.

На място работят следователи от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура в Габрово, както и вещи лица и експерти. Предстои да бъдат събрани доказателства и да се изяснят обстоятелствата, довели до инцидента.

Контролирано взривяват още боеприпаси в завода „ЕМКО”

Огледът започва, след като вчера на територията на предприятието беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Операцията беше проведена от специализирани екипи, а заради нея властите предупредиха предварително населението чрез системата BG-ALERT.

Това беше второто активиране на системата заради ситуацията в завода. Първото предупреждение беше изпратено непосредствено след инцидента на 10 август, когато в склад №18 на „ЕМКО“ избухна пожар, последван от взривове.

При произшествието няма загинали или ранени. Работниците бяха евакуирани от предприятието, а районът беше отцепен. На място беше сформиран оперативен щаб с участието на отговорните институции.

След експлозиите огънят обхвана и гористи местности около завода, което наложи допълнителни действия на пожарните екипи. Заради гъстия дим и опасенията за качеството на въздуха жителите в района бяха призовани да държат прозорците си затворени, да ограничат излизанията навън и при необходимост да използват предпазни маски.

Прокуратурата влиза в складовете на оръжейната компания „Емко“ в четвъртък

В Плачковци беше предвидено и разполагането на мобилна станция за наблюдение на качеството на въздуха.

Причините за първоначалния пожар и последвалите взривове тепърва трябва да бъдат установени. Именно събирането на доказателства от започналия оглед ще бъде ключово за изясняването на точната последователност на събитията и причините за инцидента.