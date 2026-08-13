С изгорял покрив и счупени стъкла. Така изглежда сградата на бившия Техникум по механотехника „Юрий Гагарин” в Монтана след двата пожара миналия уикенд. По случая бяха задържани четирима непълнолетни.

Първият пожар е избухнал около 00:00 часа на 9 август.

„По информация на ОДМВР те са влезли с взлом, като са счупили прозорец. Вътре са извършили хулигански действия и са запалили една от вратите,. След това е избухнал пожарът”, обясни заместник областният управител на Област Монтана Зорница Михайлова. „Относно втория пожар, при който горя покривното пространство, все още очакваме информация от компетентните органи”, допълни тя.

Сградата не се ползва от 14 години. Михайлова каза, че няма физическа охрана, а сключен договор със СОТ. Той е подписан от Гимназията по електротехника.

„Освен това сградата е застрахована. Знаем вече, че са идвали експерти по пожари от застрахователната компания”, каза Михайлова.

От Областната управа се надяват сградата да бъде възстановена и там да бъде създаден университет. Вече са разговаряли и с Министерството на образованието.