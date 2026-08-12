Средната месечна брутна работна заплата e 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., като се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 г. с 2,6 на сто. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Добивна промишленост“ - с 14,8 на сто, „Строителство“ - с 6,5 на сто, и „Образование“ - с 6,3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2026 г. е 1476 евро, за май 2026 г. - 1434 евро, а за юни 2026 г. - 1421 евро.

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Спрямо второто тримесечие на 2025 г. средната заплата нараства с 9,8 на сто, като най-голямо e увеличението в следните икономически дейности: „Добивна промишленост“ - с 24 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 19,5 на сто, и „Други дейности“ - с 15,7 на сто.

Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на 2026 г. средната заплата e била 1407 евро и се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8 на сто, а спрямо първото тримесечие на 2025 г. - с 12,7 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение за второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3079 евро; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2140 евро; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2036 евро.

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Най-нископлатени са били наетите в: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 918 евро; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1031 евро; „Други дейности“ - 1053 евро.

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4,8 на сто, а в частния сектор - с 11,5 на сто.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2026 г. се увеличава с 14.8 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2026 г., като достига 2.37 млн., посочват от НСИ. Спрямо първото тримесечие на 2026 г. най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23.9% и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.0%. Най-голямо намаление на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 2.0%, е регистрирано при дейност „Преработваща промишленост“.

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В края на юни 2026 г. в сравнение с края на юни 2025 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 16.7 хил., или с 0.7%. Най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 19.4 хил., „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.5 хил., и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.1 хил., а най-голямо увеличение - в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.8 хил., и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.5 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 5.6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.8%, а най-голямо увеличение е регистрирано при „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.2%.

Редактор: Станимира Шикова