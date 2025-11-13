Средната работна заплата за третото тримесечие на годината е достигнала 2549 лева. Въпреки че се наблюдава лек спад от 0,9% спрямо второто тримесечие, на годишна база повишението е значително - 11,3% в сравнение със същия период на миналата година.

Данните показват огромна разлика във възнагражденията между отделните икономически сектори. По традиция най-високоплатени остават работещите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средното месечно възнаграждение е 5512 лева.

Бюджет 2026: Все още не е ясно кога ще продължат преговорите

На другия полюс, на дъното на класацията, се нарежда сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ със средна заплата от едва 1586 лева. Спад има и при „Операции с недвижими имоти“ – с 3%.

Статистиката отчита и разликата във възнагражденията между обществения и частния сектор. За периода юли-септември средната заплата в обществения сектор е била 2662 лева, докато в частния сектор тя е достигала 2511 лева.

Въпреки това, в сравнение със септември 2024 г. броят на наетите нараства с 30,1 хиляди души (1,3%). Най-много нови работни места са открити в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - плюс 11,8 хиляди души, „Строителство“ - 8 хиляди, и „Търговия и ремонт на автомобили“ - 5,5 хиляди.

Редактор: Мария Барабашка