След вчерашния оптимизъм за възстановен диалог между работодателите и правителството за Бюджет 2026, в петък стана ясно, че са се появили нови противоречия помежду им. Въпреки това, управляващите увериха, че бюджет ще има, а възраженията на работодателите ще бъдат взети под внимание.



Вчера работодателите нарекоха диалога с властта "възстановен". Днес обаче Асоциацията на организациите на българските работодатели излезе с отворено писмо до медиите, в което се настоява за "уважение към труда на всички заети в реалния сектор, вместо за действия, които изземват доходите им". Бизнесът определя като обида нападките към тях, породени от позициите, които имат по проекта за държавен бюджет. Работодателите са удетили тези атаки във вчерашните коментари в кулоари относно енергийните помощи за бизнеса. В четвъртък Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало” припомни, че за последните няколко години работодателите са получили 6 млрд и половина енергийни помощи.

АОБР: Бюджет 2026 е на статуквото, ощетява над 3/4 от всички работещи

⇒ „Що се отнася до „помощите за бизнеса“, удобно се неглижират над 10-те млрд. лв., изплатени като „такса задължение към обществото“ между 2010 и 2020 г. от българските предприятия към енергетиката за субсидиране на привилегировани производства”, пише в отвореното писмо на АОБР.



„Водещата партия в тоя съвет ни казва: „Това не е наш бюджет, ние имаме малко по-различни виждания по-десни виждания, обаче трябва да се съобразим с всички”, коментира управителят на УС на АИКБ Румен Радев .

Нов спор между управляващи и опозиция за Бюджет 2026 (ОБЗОР)



⇒ В четвъртък дойдоха и заявките от страна на финансовото министерство за предстояща дискусия с бизнеса на ниво Съвет за съвместно управление. Според Бойко Борисов и Делян Пеевски диалогът остава възстановен.

„Това е тема, която сме затворили вчера. И понеже ГЕРБ е партия, която защитава най-вече малкия и среден бизнес, и, разбира се, големите работодатели, диалогът с тях е задължителен”, посочи лидерът на ГЕРБ.



„Бюджетът ще бъде приет, ако има нещо да си кажат - те ще си го кажат. Ние сме на нашите позиции, а те са всичко за хората”, заяви лидерът на „ДПС-Ново начало”.

Но работодателите са категорични – отстъпки няма да има.

„Залагат разходи по простата причина, че лежат на определените с коефициенти, това, което винаги сме посочвали като порок, свързани със средна работна заплата. И оттам е и примерът с миналогодишното увеличение в ДАТО със 70%”, посочи Радев.



А кога преговорите за бюджет 2026 ще продължат, все още не е ясно.