Министърът на културата Евтим Милошев коментира ролята на културата, образованието и нуждата от по-широк достъп до изкуство в цялата страна в празничния ефир на „Събуди се“. Той определи 24 май като един от най-светлите български празници - символ на духовност, просвета и културна идентичност с дълга история. По думите му празникът обединява просветата, изкуството и таланта.

Министърът подчерта, че културата и образованието трябва да вървят ръка за ръка и да достигат до всички деца, включително и извън големите градове. Според него културните инициативи трябва да бъдат част от училищния живот не само чрез традиционните часове, но и чрез извънкласни форми.

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Евтим Милошев обърна внимание и на ролята на съвременната култура и новите поколения, които възприемат света по различен начин. По думите му културните институции трябва да се адаптират чрез дигитализация, интерактивни форми и по-модерен достъп до съдържание.

„Всичко се цифровизира и младите хора го възприемат по различен начин“, посочи той, като даде пример с нуждата изложби, театри и музеи да достигат и до малките населени места чрез дигитални платформи.

Министърът отбеляза и предизвикателствата пред културния сектор, включително финансирането на театрите, оркестрите и читалищата. Той подчерта, че е необходим устойчив модел на финансиране, който да гарантира ефективност, прозрачност и развитие.

Особен акцент постави върху ролята на читалищата като уникален български модел на културен живот. По думите му те остават „сърцето на общността“ в много населени места и трябва да бъдат подкрепяни устойчиво.

Евтим Милошев призна, че в сектора има както добри, така и проблемни практики, но подчерта необходимостта от реформи без резки и разрушителни промени. Според него целта трябва да бъде увеличаване на средствата за култура и по-ефективното им разпределение.

„Културата не трябва да бъде венец, а основа“, заяви министърът, като подчерта значението ѝ за обществото.

