Задържаха мъж, продавал райски газ на деца във Варна. Количеството, открито в него, е 14 килограма, което се равнява на 4 000 дози.

Разследването продължило няколко месеца, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Задържаният няма предишни криминални прояви. По данни на органите на реда печалбата от продажба е била солидна.

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Районен съд - Варна постанови 26-годишният мъж да остане в ареста до приключване на разследването. От полицията съобщиха още, че с началото на летния сезон предстоят проверки във всички дискотеки и барове в морската столица. Акцията е срещу разпространението на алкохол, наркотици и райски газ на непълнолетни лица.