Лятото е време за почивки, море и планина, но високите температури, температурните амплитуди и къпането във водни басейни крият редица рискове за здравето. В предаването за здраве "Пулс" гостува д-р Катя Асенова - специалист по ушно-носно-гърлени болести, за да коментира най-честите летни проблеми, възможните диагнози и грешките при домашно лечение.

Макар респираторните инфекции да се асоциират предимно със зимния период, УНГ специалистите работят на пълни обороти целогодишно - особено през лятото, когато част от екипите са в отпуск.

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Макар ушите, носът и гърлото да са тясно свързани, ушите се открояват като най-често боледуващ орган през лятото. Причините за това се крият в редица инциденти на открито, пренебрегнати хреми, които водят до последващи възпаления, както и в замърсените водни басейни.

Руптура на тъпанчето: Рязкото повишаване на налягането във външния слухов канал може да доведе до спукване на тъпанчевата мембрана. Най-честите причини са невинни игри с топки, удари с ръка или дори силна вълна във водни басейни. Симптомите са рязка болка и моментално намаляване на слуха. Състоянието изисква незабавна лекарска помощ и хирургично възстановяване. В ухото не бива да се слага нищо и то трябва да се пази от намокряне.

Инфекции от замърсени води: Къпането в реки, езера или дори пренаселени басейни може да доведе до навлизане на нестерилна вода (носител на гъбички и бактерии) в ушния канал. При децата евстахиевата тръба е по-къса и широка, което улеснява проникването на замърсена вода директно в средното ухо при гмуркане.

Живи чужди тела: Насекомите в ухото предизвикват силна болка и изискват намеса от специалист. За обездвижване на насекомите в домашни условия най-безопасни са капките за очи с антибиотик, мазни капки, олио или зехтин. Важно е течностите да бъдат стоплени на телесна температура, тъй като студеният разтвор може да предизвика тежка вестибуларна криза, световъртеж и гадене.

Продължителното престой в охладени помещения (например при 18 градуса) нарушава естествената функция на носа да овлажнява, затопля и пречиства вдишания въздух.

Запушеният нос създава условия за задържане на секрети в синусите, които бързо се заселват с бактерии и водят до главоболие, тежест и синузит.

Грешка при самолечението: Поставянето на топли компреси в острата фаза на синузит е грешка, тъй като те увеличават одока. Вместо това се препоръчват промивки със солени разтвори и отпушващи капки за нос.

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Златно правило за капките: Отпушващите капки за нос не трябва да се използват повече от 7 дни, за да се избегне обратен ефект и усложнения като отит (особено при децата).

Болките в гърлото винаги са резултат от вирусна инфекция (понятия като обикновена "настинка" медицински не съществуват). Типичен пример за лятно заболяване е херпангината (коксакивирусна инфекция), която протича драматично с висока температура и силна болка в гърлото. При наличие на такива симптоми (особено при малки деца) задължително се изисква лекарски преглед. В острата фаза използването на смучещи таблетки (сводолети) е препоръчително, тъй като те облекчават отока на лигавицата.

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