Продължителните летни горещини, а не само екстремно високите температури, крият сериозен риск за здравето, особено за хората със сърдечносъдови заболявания. За това предупреди началникът на Клиниката по инвазивна кардиология в УМБАЛСМ „Пирогов“ д-р Иван Мартинов в ефира на „Твоят ден“.

По думите му в спешните кабинети все по-често постъпват пациенти с обезводняване, топлинен удар, ниско кръвно налягане и колапси. „По-тежките случаи са при хора с хронични сърдечни заболявания, които се декомпенсират под влияние на жегата, обезводняването и неспазването на режима и терапията“, обясни той.

Кардиологът подчерта, че високите температури увеличават опасността от инфаркти и инсулти. „Основният риск се дължи на обезводняването. Повишава се сърдечната честота, разширяват се кръвоносните съдове и спада артериалното налягане. Всички тези промени може да доведат до влошаване на съществуващите сърдечни заболявания, а в по-тежките случаи – до миокарден инфаркт“, предупреди д-р Мартинов.

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Той призова хората с хронични заболявания, диабет и сърдечносъдови проблеми да търсят медицинска помощ още при първите симптоми на неразположение. „Колкото по-рано се потърси лекарска помощ, толкова по-добре“, подчерта специалистът.

Според него опасност крият и т.нар. тропически нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. „Те затрудняват възстановяването на организма след дневните горещини и допълнително влошават състоянието на хората с хронични заболявания“, посочи кардиологът.

Д-р Мартинов препоръча хората да избягват излизането навън в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности, да носят светли дрехи от естествени материи и да не променят самоволно лечението си. „Повечето пациенти, които идват при нас, знаят тези правила, но не ги спазват. Апелът ми е хората да пазят себе си“, каза той.

Предупреждения за опасни горещини в следващите дни

Кардиологът съветва температурата в помещенията с климатик да се поддържа около 22–23 градуса, без резки разлики с външната температура. Той предупреди още, че алкохолът е особено опасен в горещините. „Определено не е добра идея да се пие алкохол в екстремните жеги, защото той допълнително обезводнява организма“, заключи д-р Иван Мартинов.