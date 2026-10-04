Мащабна акция на български и международни служби на границите ни. В продължение на седмица екипите на гранична полиция, митниците и представители на няколко държави са работили съвместно. Задържани са големи количества наркотици, стоки менте и нелегални мигранти.

В акцията са се включили представители на поне 4 държави. Освен иззетите наркотици, фалшиви стоки, оръжия, както и заловени мигранти, властите са установили и няколко лодки, които България издирва на турско – българската граница по искане на Великобритания и с които са били превозвани мигранти.

Антон Златанов: От 2025 г. досега сме разкрили 18 престъпни групи за трафик на мигранти

Директорът на ГД „Гранична полиция” Антон Златанов съобщи: „На контролно-пропускателни пунктове са задържани 9 мигранти, укрити в различни специално пригодени тайници на различни превозни средства. През изминалата седмица стигнахме до лидерите на канала, по чиито следи сме от няколко медеца”.

Зам.-директорът на Агенция „Митници” заяви: „Имаше няколко случая със задържани наркотични вещества на границата с Турция, както и няколко хиляди случая със задържани пратки на „Дунав мост” и на летище София. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафик на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само в вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия”.