Снимка: БГНЕС
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Проверките са част от инициативата "Регионите говорят"
Продължават инспекциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Днес министър Иван Шишков ще посети участъка между Мездра и Ботевград, по който се извършват ремонтни дейности.
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Заедно с това са предвидени и срещи с местната власт, на които ще присъстват представители от Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Проверките и разговорите са част от инициативата "Регионите говорят".
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До момента бяха инспектирани инфраструктурни проекти свързани с Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч.Редактор: Станимира Шикова
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