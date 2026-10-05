Продължават инспекциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Днес министър Иван Шишков ще посети участъка между Мездра и Ботевград, по който се извършват ремонтни дейности.

Иван Шишков представя екипа си в МРРБ и съобщава за нередности във ведомството

Заедно с това са предвидени и срещи с местната власт, на които ще присъстват представители от Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Проверките и разговорите са част от инициативата "Регионите говорят".

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До момента бяха инспектирани инфраструктурни проекти свързани с Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч.

Редактор: Станимира Шикова