Снимка: NOVA
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Властите са действали по сигнал на МВР
Бизнесменът Юлиан Янков - Картофа е задържан в Гърция след подадена информация от Министерство на вътрешните работи у нас, съобщиха източници на NOVA. Гръцките власти са действали веднага по сигнала - той е арестуван и отведен от полицията.
Той беше обявен за издирване по времето, когато главен секретар беше Георги Кандев след акция в негови обекти. По-късно Кандев дори обяви, че Картофа го е заплашвал.
Янков е привлечен, като обвиняем за присвояване на множество превозни средства, взети под наем и невърнати на собствениците, както и със схема за милиони за пътна помощ.
“Във връзка с неправомерно издадената по отношение на мен Европейска заповед за арест и в изпълнение на гражданските ми задължения, днес, 04.10. реших да се предам доброволно на гръцките власти. Решението беше взето от мен, с оглед желанието ми да покажа неправомерните действия на прокуратурата в Република България, в следствие на указван натиск върху нея от кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, на когото отказах да дам 50% от бизнеса си и когото разобличих публично”, казва Янков в съобщение, което веднага след предаването му гръцките власти оповести адвоката му Паолина Рупчина.
Припомняме, че през юни тази година по искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков. Той е привлечен като обвиняем за кражби на автомобили. В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства - 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке. В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура-Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Цветина Петрова
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