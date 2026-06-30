По искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът разреши изпълнението на европейска заповед за арест спрямо бизнесмена Юлиян Янков, известен с прякора Картофа. Той е привлечен като обвиняем за кражби на автомобили.

В периода от 03.10.2025 г. до 28.11.2025 г. в Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, противозаконно е присвоил чужди движими вещи - различни по вид и марка превозни средства - 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке.

В хода на разследването Янков многократно е бил призоваван от Районна прокуратура-Стара Загора да се яви за провеждане на процесуално-следствени действия и за привличането му като обвиняем, но той не се е отзовал и се е укрил, поради което е бил обявен за общодържавно издирване.

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Поради тази причина спрямо него е повдигнато обвинение по реда на задочно производство и Районна прокуратура-Стара Загора е внесла искане в Районен съд-Стара Загора за издаване на европейска заповед за арест, чието изпълнение е разрешено. Тя ще бъде изпратена за изпълнение на полицейските служби след влизане в сила на съдебния акт.

При установяване на местонахождението на Янков и привеждането му в ареста, Районна прокуратура-Стара Загора ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо него.

В хода на разследването по делото е установено, че Янков се свързал с фирма със седалище в Стара Загора, която се занимавала с покупко-продажба и даване под наем на автомобили. Той подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на леки и товарни автомобили и ремарке. По различно време през 2025 г. Янков спрял да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

След като от Прокуратурата разпространиха новината за заповедта за арест, Янков изпрати отворено писмо до медиите, в което опровергава информацията от държавното обвинение. Публикуваме текста на позицията му без редакторска намеса:

Отворено писмо от Юлиян Янков

Уважаеми медии, публикувам настоящото отворено писмо във връзка с изнесени неверни данни в медиите от Районна прокуратура Стара Загора,че по отношение на мен има издадена Европейска заповед за арест. Тези данни са категорично неверни, не отговарят на обективната истина и представляват разпространение на невярна информация. Към момента на публикуване на информацията, 30.06.2026 г. по отношение на мен няма издадена Европейска заповед за арест, нито съм обявен за общонационално издирване. Съдебното заседание, в което ще се разгледа искането за издаване на Европейска заповед за арест е насрочено за 03.07.2026 г. от 10.00 часа в Окръжен съд Стара Загора, като каня всички медии да присъстват, за да отразят предубедените и целенасочени действия на прокуратурата в Стара Загора.

Чрез изнасянето на неверни данни на официалната страница на Районна прокуратура Стара Загора, прокурор Калайджиева цели да повлияе на вътрешното убеждение на Окръжен съд Стара Загора, както и да покаже на обществеността, че изходът от делото е решен предварително. Действията на прокурор Калайджиева са недопустими в една правова държава, в която следва стриктни да се спазват правовият ред и буквата на закона.

Отделно от липсата на издадена Европейска заповед за арест, към момента дейността на наблюдаващия производството прокурор Калайджиева е обект на инстанционен контрол от Апелативна прокурстура Пловдив, като на 10.06.2026 г. има издадено постановление от Апелативна прокуратура Пловдив, което е задължително за изпълнение от Районна прокуратура Стара Загора, в което постановление надзорния прокурор приема, че Районна прокуратура Стара Загора не е местно и родово компетентна да води производството, както и че същото е изначално опорочено. Отделно от процесуалните нарушения, прокурор Калайджиева води целенасочено и с цел репресии върху личността ми това производство, като жалбата, с която е сезирана прокуратурата в Стара Загора е подадена от НЕсобственик на процесните скъпоструващи вещи.

Освен надзорния контрол, който в момента осъществява Апелативна прокуратура Пловдив, дейността на прокурор Десислава Калайджиева е обект на контрол от ВКП и Главния прокурор на Република България. Предвид всичко дотук изложено ви уведомявам, че ще потърся отговорност пред компетентния български съд и пред Съда по правата на човека за изнесените неверни данни. Призовавам всички медии да спазват журналистическата етика, като при изнасяне на данни, проверяват източниците си и достоверността им.

Редактор: Ивета Костадинова