Районната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу кмета на Лом Цветан Петров за престъпление срещу политическите права на гражданите. Според държавното обвинение дни преди парламентарните избори през април той е предложил по 50 евро на служители на общинско предприятие, за да гласуват за определена политическа коалиция и за конкретен кандидат с преференция.

По данни на прокуратурата случаят е от 15 април, четири дни преди изборите. Тогава служители на общинско предприятие били събрани в административната му сграда по указание на директора.

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На срещата присъствал и Петров. Според обвинението той разговарял със служителите за предстоящия вот и ги призовал да подкрепят конкретна политическа коалиция, както и определен кандидат за депутат чрез преференциално гласуване. Прокуратурата твърди още, че кметът поискал да бъде изготвен списък с имената на хората, които са гласували по посочения от него начин, за да може впоследствие да провери дали са изпълнили уговорката.

Според обвинителния акт Петров предложил и на всеки от присъстващите да бъдат дадени по 50 евро от негови лични средства. За целта поискал те да изберат свой представител, който да отиде заедно с него до банка, откъдето да бъдат изтеглени парите.

Държавното обвинение приема, че по този начин, в качеството си на длъжностно лице, кметът е предложил имотна облага, за да повлияе върху начина, по който служителите ще упражнят правото си на глас.

В рамките на разследването са изготвени фоноскопна и видеотехническа експертиза. Предстои обвиненията да бъдат разгледани от съда.

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Казусът стана публичен още преди изборите на 19 април, когато в социалните мрежи беше разпространен запис, за който се твърдеше, че показва как Петров предлага по 50 евро на служители на общинското дружество „Чистота“ срещу подкрепа за определена политическа сила.

В края на май Районният съд в Лом постанови временното му отстраняване от длъжност. Решението беше обжалвано от защитата, а в средата на юни Окръжният съд в Монтана го отмени и Цветан Петров беше възстановен на поста кмет на община Лом.

Редактор: Цветина Петкова