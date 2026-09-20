Колко груба ще бъде предизборната кампания и ще останат ли в нея място за реален сблъсък на идеи? Тези въпроси поставиха в центъра на разговора си в предаването „На Фокус“ Крум Зарков и Константин Вълков – съпредседатели на инициативните комитети съответно на Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Двамата коментираха политическата атмосфера около предстоящия президентски вот, атаките между основните политически лагери и темите, които вече започват да доминират публичния разговор – от казуси, свързани с помилвания и „Петрохан“, до повдигнатите обвинения срещу бившия министър Борислав Сандов.

Според Крум Зарков същинският въпрос пред обществото е какво очаква от една президентска кампания и как кандидатите разбират ролята на президентската институция.

„Една президентска кампания е момент, в който, имайки предвид характеристиката на президентската институция, може да се говори за абстрактни въпроси, които обаче са жизнено важни за нашата нация“, заяви Зарков.

По думите му сред ключовите теми трябва да бъде разбирането за националното единство.

„Тъй като президентът олицетворява нейното единство, трябва да се запитаме как си представят кандидатите единството на нацията“, посочи той.

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Зарков подчерта, че различията между политическите опоненти не изключват възможността за разговор по важните за страната въпроси.

Според Зарков президентската кампания трябва да постави във фокуса си икономическите и социалните проблеми, както и рисковете, произтичащи от международната обстановка.

Той определи сблъсъка между политическите сили като израз на „сериозно политическо безсилие“, но подчерта, че според него той не е на нивото на самите кандидати за президент.

По думите му част от темите са „натрапени“ на кандидатите от партийни лидери, които гледат на политическите процеси през призмата на парламентарното съотношение на силите.

Константин Вълков от своя страна заяви, че няма да отправя критики към кандидатите от другия лагер. Той подчерта, че подкрепя Андрей Гюров и Кандев заради, както го определи, системния и експертен подход, който вижда в тях.

„Много е важно, че на фона на тези кризи аз виждам един системен, структурен, експертен подход“, заяви Вълков.

Той акцентира и върху международната обстановка и необходимостта България да има ясна стратегия за промените в света.

Според него през последните години властта е била съсредоточена в основни политически фигури, но липсва достатъчно ясно формулирана визия за развитието на страната в променящата се международна среда.

Вълков определи президентството като „ключова институция“ и посочи, че въпреки конституционно ограничените правомощия на държавния глава институцията може да бъде „изпълнена със съдържание“ и да даде нова посока на развитие.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова