Двама души са загинали, а най-малко петима са пострадали при тежък пътен инцидент на главния път Хасково - Кърджали, част от направлението към граничния пункт „Маказа“.

Катастрофата е станала в следобедните часове след село Николово, в близост до границата между областите Хасково и Кърджали. По първоначални данни са се сблъскали челно два автомобила, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение.

Двама пострадаха при тежка катастрофа в Хасковско

Снимка: Димитър Иванов

Ударът е бил силен, като една от колите е напуснала пътното платно, попаднала е в крайпътната канавка и се е преобърнала.

Тежка катастрофа на АМ "Марица", има трима загинали (СНИМКИ)

На място са загинали двама души. Те са жители на хасковското село Козлец. Най-малко петима други са ранени и са транспортирани за преглед и медицинска помощ в болници в Хасково и Кърджали. Заради тежката катастрофа движението в участъка беше временно преустановено. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.