Мароко – земя между Атлантическия океан и Средиземно море, в която хилядолетна история, берберски и арабски традиции и европейски влияния се преплитат в един от най-пъстрите културни пейзажи на Северна Африка. Екип на NOVA се отправи на пътешествие из страната в партньорство с Explorers Club, за да покаже отблизо нейното културно наследство, традиции и ежедневието на местните хора.

Една от първите спирки е Маракеш и сърцето на стария град – медината. Заедно с изследователите от Explorers Club екипът достига до прочутия площад Джема ел-Фна – място, което през деня се превръща в огромен пазар, а след залез оживява с храна, музика и представления.

Сред сергиите екипът среща Зайд, чието семейство отглежда плодове. „Плодовете ни са изцяло домашно производство. Семейството ми има градини, в които отглеждат портокали, лимони, мандарини и авокадо“, разказва той, докато приготвя прясно изцеден сок пред посетителите.

"Непознатите земи": Из шарените пазари на Маракеш

Само на няколко метра атмосферата се променя. Сред най-разпознаваемите образи на Джема ел-Фна са заклинателите на змии. Член на групата дори се осмелява да се приближи до кобрите. В друга част на площада местни жители организират боеве в импровизиран боксов ринг.

Пътят продължава през лабиринта от тесни улички и стотици сергии в медината. Тук пазарлъкът е част от търговията, а сред предлаганите стоки са кожени изделия, шалове, традиционни дрехи, керамика, бижута и подправки. Сред тях се откроява и хамса – т.нар. Ръка на Фатима, използвана като символ на защита и късмет.

Екипът се докосва и до традиционната мароканска кухня – от камилско мляко и месо до един от символите на местната гастрономия – тайжина. По пазарите ароматите на шафран, куркума, джинджифил, канела, кориандър и сминдух допълват пъстрата картина на Маракеш.

Друга емблема на града е джамията „Кутубия“, построена през XII век по времето на Алмохадите. Името ѝ произлиза от арабската дума за „книги“ – препратка към времето, когато около храма се събирали книжари и търговци на ръкописи, превръщайки района във важен център на знанието.

Пътешествието отвежда екипа и извън Маракеш – до женски кооператив, в който по традиционен начин се произвежда арганово масло. Плодовете се събират през топлите месеци, след което обработката им преминава през няколко ръчни етапа – от премахването на външната обвивка до счупването и смилането на ядките.

От червените стени на Маракеш и златистите подправки до шумните пазари, традиционните занаяти и планинските пътища – пътуването на NOVA в партньорство с Explorers Club разкрива различните лица на Мароко. Страна, в която вековните традиции продължават да бъдат част от ежедневието, а зад всеки завой на медината се крие нов цвят, аромат или история.