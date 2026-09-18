Най-натоварената железопътна гара в света, разположена в центъра на Токио, изпробва подвижни роботизирани кошчета, които може да облекчат работата на служителите по почистването.

Гара „Шинджуку“ е огромен транспортен комплекс, обслужван от няколко железопътни компании и използван от над 2,7 милиона пътници дневно. Тя държи световния рекорд на Гинес за най-натоварена железопътна гара.

В частта от комплекса, управлявана от Източнояпонската железопътна компания „Джей Ар Ийст“, кошчетата се изпразват ръчно повече от десет пъти дневно. През последните години броят им е намален от съображения за чистота и сигурност.

Japan’s busiest railway station is testing mobile robotic trash bins to help reduce the workload of sanitation workers and improve waste collection, rail operator JR East said on Friday.



The trial at Tokyo’s Shinjuku Station, which serves more than 2.7 million passengers daily,… pic.twitter.com/kTsKf9ql5K — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) September 18, 2026

Компанията изпробва три автоматизирани кошчета, всяко с височина малко над един метър. Те се движат предпазливо със скорост от 20 сантиметра в секунда.

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„Искахме да проверим доколко подобно устройство може да работи автоматично и безопасно в среда като гара „Шинджуку“. Искаме да разберем каква промяна могат да донесат подвижните кошчета, които събират отпадъците, и дали хората действително са склонни да ги използват“, заяви пред „Франс прес“ изследователят от „Джей Ар Ийст“ Шиня Кавамичи.

Изпитателният проект ще продължи до края на ноември. Роботите трябва да се справят с постоянно оживените подземни коридори на гарата и да доставят събраните отпадъци до служителите.

По думите на Кавамичи устройствата умишлено се движат „бавно, за да могат хората да хвърлят отпадъците си и роботите да спрат във всеки момент“.

Компанията иска да провери още дали машините могат да се придвижват безопасно сред големи тълпи и дали ще бъдат приети от пътниците. Резултатите могат да доведат до по-широко използване на технологията в бъдеще.

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Обемистите устройства с големи очи вече се превърнаха в атракция за туристите, много от които спират, за да ги снимат.

„Очите са много сладки“, каза 30-годишният германски машинист Крис Генселиайн. Той добави, че трудно намира кошчета на японските гари.

Въпреки огромните си размери, двата надземни етажа и обширната подземна част, секторът на „Шинджуку“, управляван от „Джей Ар Ийст“, разполага само със седем комплекта кошчета за общи и рециклируеми отпадъци.

Някои японски пътници посочват, че гарите остават чисти, защото хората отнасят боклука със себе си до дома. Други обаче приветстват допълнителното удобство.

„Просто е по-лесно, ако можеш да изхвърлиш нещо, докато вървиш“, каза 22-годишният студент Рюноске Ногучи.

Редактор: Ивета Костадинова