Руската противовъздушна отбрана засече 350 украински дрона, изстреляни към Москва през изминалата нощ, обяви тази сутрин кметът на столицата Сергей Собянин.

Агенцията отбелязва, че това е станало преди началото на парламентарните и местни избори в Русия, които започнаха днес.

По-голямата част от летателните апарати са били унищожени на път към крайната им цел. Сред тях са 64 дрона, които са се приближавали към Москва, уточни Собянин.

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Снощи губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев информира, че над областта, намираща се южно от Москва, са били свалени 40 безпилотни летателни апарата.

От днес до неделя в Русия се произвеждат парламентарни и местни избори, на които се смята, че партията на президента Владимир Путин "Единна Русия" ще победи при липсата на истинска опозиция.

Редактор: Ивета Костадинова