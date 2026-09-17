17-годишен пострада тежко, след като катастрофира с кон, докато управлявал електрическа тротинетка на остров Кефалония. Инцидентът станал край селището Разата. При неизяснени засега обстоятелства той се сблъскал с кон, който вървял в същата лента и бил воден на повод от собственика си.

Пострадалият бил откаран в болницата на острова, но сериозността на състоянието му наложило да бъде прехвърлен по въздух в атинска болница, където остава в критично състояние.

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Собственикът на коня е задържан и срещу него е образувана преписка за нанасяне на телесна повреда по небрежност.

Редактор: Дарина Методиева