Снимка: БТА
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Ще бъде разгледан и законопроект, свързан с развитието на възобновяемата енергия
Народното събрание на второ четене ще бъдат гласувани промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Целта им е да бъде подобрен балансът между жените и мъжете в управлението на дружествата, чиито акции се търгуват на регулиран пазар.
Парламентът обсъжда минимум 33% от директорските позиции да са заемани от по-слабо представения пол
Ще бъде разгледан и законопроект, свързан с развитието на възобновяемата енергия. Промените целят да насърчат производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.
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