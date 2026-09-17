Народното събрание на второ четене ще бъдат гласувани промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Целта им е да бъде подобрен балансът между жените и мъжете в управлението на дружествата, чиито акции се търгуват на регулиран пазар.

Парламентът обсъжда минимум 33% от директорските позиции да са заемани от по-слабо представения пол



Ще бъде разгледан и законопроект, свързан с развитието на възобновяемата енергия. Промените целят да насърчат производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

Редактор: Ина Григорова